Raymond van Barneveld schrikt van ’dartclown’ Peter Wright: ’Waarom doe je dit toch?’

Peter Wright vermaakt zich prima op het podium in Alexandra Palace. Ⓒ PDC

De discussie of darts nu wel of geen topsport is, zal waarschijnlijk altijd blijven bestaan. Een opkomst zoals dinsdagavond bij de opening van het wereldkampioenschap van Peter Wright, verkleed als ’The Grinch’, draagt echter niet direct bij aan de professionele uitstraling van de sport. En dan te bedenken dat de excentrieke Schot nog wel de regerend wereldkampioen is en daarmee dus ook een van de uithangborden van de PDC.