Jubileumgoal Huntelaar helpt Ajax aan simpele zege op PEC Zwolle

De ploeg van Erik Ten Hag verloor in korte tijd tegen Liverpool (Champions League, 1-0), FC Twente (1-2) en Atalanta, maar spoelde zaterdagavond die nare smaak deels weg met een simpele zege.

Ajax startte met Daley Blind in de basis De verdediger miste afgelopen woensdag nog het duel met Atalanta Bergamo omdat hij ziek was. Ook Klaas-Jan Huntelaar, Quincy Promes en Sean Klaiber verschenen aan de aftrap.

Een cornervlag in regenboogkleuren voor ‘OneLove’ campagne Ⓒ ANP

Het was Huntelaar (kopbal) die de score na een paar minuten opende. Het was de 150e treffer in de Eredivisie van de spits, inmiddels 37 jaar oud. Quincy Promes tekende in de 11e minuut voor de tweede Ajax-treffer. Antony zorgde in de 35e minuut voor de 3-0 ruststand.

PEC Zwolle speelde zo matig dat het bij rust ook zomaar met 5-0 of 6-0 achter had kunnen staan. Promes raakte echter de paal en Huntelaar en Nicolás Tagliafico hadden doelman Michael Zetterer ook moeten passeren.

Quincy Promes viert de 2-0. Ⓒ ANP

Debutanten

Na ruim een uur voetballen bracht Ten Hag de eerste debutant van de avond binnen de lijnen. De 18-jarige Kenneth Taylor kwam in het veld als vervanger van Perr Schuurs. Met nog een kwartiertje op de klok kwam er opnieuw een nieuweling in het veld. Victor Jensen, 20 jaar, verving Antony. Ook jeugdspeler Devyne Rensch kreeg weer speeltijd.

In de slotseconden werd het dan nog 4-0 voor de Amsterdammers via Ryan Gravenberch.

Koploper Ajax vergrootte met de zege de voorsprong op Vitesse tot 5 punten. De nummer 2 van de Eredivisie uit Arnhem speelt zondagmiddag nog tegen sc Heerenveen.

