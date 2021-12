Trainer Roger Schmidt: ’PSV verdient het om bovenaan te staan’

„Ik ben wel trots op mijn spelers. Zij verdienen het om nu op de eerste plaats te staan. We hebben het goed gedaan in de eerste competitiehelft, maar moeten donderdag weer vechten voor een nieuwe overwinning”, doelde hij op de laatste competitiewedstrijd van PSV in 2021, thuis tegen Go Ahead Eagles.

„Het was geen makkelijk halfjaar”, beaamde Schmidt. „Veel wedstrijden, weinig rustmomenten en een aantal vervelende blessures. De ploeg heeft ontzettend veel karakter getoond.”

Minpunten

Schmidt stipte in Waalwijk ook nog wat minpunten bij PSV aan. „We hadden de wedstrijd tegen RKC volledig onder controle, maar waren soms iets te veel op eigen succes uit. Mede daardoor bleef een hogere score uit. We hadden hier ook de nul moeten houden. Maar ik kan na deze overwinning natuurlijk niet teleurgesteld zijn.”

Schmidt zag zijn aanvallers Ritsu Doan en Bruma in Waalwijk al in het eerste halfuur bij een stand van 0-0 geblesseerd uitvallen. Het is nog niet duidelijk hoelang beide spelers uit de roulatie zullen zijn.