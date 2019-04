Cross en Van Gerwen dagen elkaar uit

De statistieken zijn in het voordeel van Van Gerwen. Van de zestien voorgaande ontmoetingen won de 29-jarige Brabander dertien keer en verloor driemaal. Eén van die nederlagen was overigens wel een pijnlijke. Twee jaar geleden verloor Mighty Mike, na vijf gemiste wedstrijdpijlen – in de halve finales verrassend van Cross – die zich vervolgens ten koste van Phil Taylor tot wereldkampioen kroonde. Twaalf maanden later stelde Van Gerwen orde op zaken door zijn derde wereldtitel te bemachtigen.

Cross heeft in de huidige Premier League, waarvan de laatste drie edities door Van Gerwen werden gewonnen, een voorsprong van één punt op de Nederlander. Saillant detail is verder dat Van Gerwen sinds zijn debuut in 2013 de reguliere competitie als nummer één afsloot en dus opnieuw aast op de troon. „Ik ga hem onder druk zetten en dan zien we wel hoe hij daar mee omgaat. Rob speelt heel goed darts en is een van de spelers die momenteel in vorm is. Maar ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen en weet waartoe ik in staat ben.”

Voor Cross kwam de ommekeer in de Premier League na zijn nederlaag in de derde speelronde tegen Van Gerwen. De 28-jarige Brit ging toen kansloos met 7-2 onderuit. Daarna won hij in de prestigieuze competitie zeven van zijn acht optredens. „Ik denk dat ik een betere speler ben dan toen ik het WK won. Ik geniet momenteel volop”, aldus de voormalig elektricien.

Cross kent de kracht van Van Gerwen. „Michael gaat goed spelen en weet precies wat hij doet. Maar dat betekent niet dat je hem niet kunt verslaan of dat je de koppositie na een heel seizoen kunt innemen. Het plan is om te genieten zoals ik dit jaar elke week in de Premier League heb gedaan. Hij speelt zijn spel en ik het mijne. En ik zal bovenaan staan.”

Er zijn nog vijf speelronden te gaan. Daarna kwalificeren de beste vier darters zich voor de play-offs in Londen. Op donderdag 23 mei wordt in de Os Arena vervolgens om de eindzege gestreden en om de bijbehorende cheque van liefst 250.000 Britse ponden.

