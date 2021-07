Karolina Pliskova eerste halvefinalist, Hubert Hurkacz schakelt Daniil Medvedev uit

Medvedev uitgeschakeld

In een partij verspreid over twee dagen heeft de Pool Hubert Hurkacz de Rus Daniil Medvedev uitgeschakeld. In vijf sets ging hij naar een 2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-3, 6-3 overwinning.

Hubert Hurkacz Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd was maandag al begonnen. Medvedev leidde met 2-1 in sets toen de partij in de avond werd afgebroken. Een dag later sloeg Hurkacz in de vierde set, die was onderbroken bij 4-3, direct toe en ook in de vijfde set plaatste de Pool een snelle break.

Hurkacz neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen Roger Federer, de nummer 8 van de wereld. Novak Djokovic, de nummer 1, zit aan de andere kant van het schema en kan Federer pas in de finale tegenkomen.