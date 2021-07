Wimbledon: Karolina Pliskova, Arina Sabalenka, Angelique Kerber en Ashleigh Barty in halve finale

Pliskova had de zege na 1 uur en 21 minuten binnen. Ze kwam op Wimbledon nog nooit verder dan de vierde ronde. De huidige nummer 13 van de wereld treft in de halve eindstrijd de Wit-Russische Arina Sabalenka.

Ook zij boekte een overtuigende ritzege. De nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg in de kwartfinales Ons Jabeur uit Tunesië in twee sets. Na 1 uur en 13 minuten was het duel voorbij: 6-4 6-3. Beide speelsters kwamen voor de eerste keer in de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Londen uit.

Kerber treft Barty in halve finale

Oud-kampioene Angelique Kerber bereikte voor de vierde keer de halve finales. De Duitse tennisster versloeg de Tsjechische Karolina Muchova in twee sets, 6-2 6-3. In de halve finale treft ze Ashleigh Barty. De als eerste geplaatste Australische had weinig moeite met haar landgenote Ajla Tomljanovic, 6-1 6-3.

Kerber won de grand slam in Londen in 2018. Ze is momenteel de nummer 28 van de wereld. Haar zege op Muchova betekende haar 80e overwinning op gras.

Meteen na haar overwinning liet de voormalig nummer 1 van de wereld weten dat ze haar aanwezigheid op Wimbledon als een groot feest ziet. „We hebben lange tijd vanwege de pandemie niet kunnen spelen. Nu staan we hier weer, met de fans op de tribune. Ik heb er maanden naar uitgekeken om hier weer op het gras te spelen. Ik beloof dat ik er alles aan doe om het nog even vol te houden.”

In 2016 won Kerber ook de Australian Open en de US Open. Dat de 33-jarige speelster weer aardig op dreef is bewees ze kort voor Wimbledon, toen ze in eigen land het toernooi van Bad Homburg won. Van Michova kan niet direct worden gezegd dat ze in topvorm is, getuige haar 27 onnodige fouten tegen negen ’winners’. Ze benutte bovendien maar een van de acht breakpunten die ze kreeg.

Medvedev uitgeschakeld

In een partij verspreid over twee dagen heeft de Pool Hubert Hurkacz de Rus Daniil Medvedev uitgeschakeld. In vijf sets ging hij naar een 2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-3, 6-3 overwinning.

Hubert Hurkacz Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd was maandag al begonnen. Medvedev leidde met 2-1 in sets toen de partij in de avond werd afgebroken. Een dag later sloeg Hurkacz in de vierde set, die was onderbroken bij 4-3, direct toe en ook in de vijfde set plaatste de Pool een snelle break.

Hurkacz neemt het woensdag in de kwartfinales op tegen Roger Federer, de nummer 8 van de wereld. Novak Djokovic, de nummer 1, zit aan de andere kant van het schema en kan Federer pas in de finale tegenkomen.