Via Amstel Gold Race werkt Bouwman richting Giro

„Het is superleuk om de Gold Race te rijden, ook al omdat het in de buurt is en er veel bekenden zullen komen kijken”, aldus Koen Bouwman die zondag zijn debuut maakt in de Amstel Gold Race.

De 25-jarige coureur van Jumbo-Visma die vrijdag een trainingsstage in het Spaanse gebergte afsluit. Hij is daar met het grootste deel van de ploeg die straks met de Sloveen Primoz Roglic als een van de favorieten voor de eindzege naar de Giro d’Italia afreist.

Pas vrijdagavond meldt Bouwman zich in Maastricht. „Het is lastig plannen in het seizoen, zo’n hoogtestage. We hadden ook anderhalve week later kunnen gaan, maar ik vind het wel fijn om nu nog wat koersritme op te doen.”

Bouwman, die in de Gold Race in dienst rijdt van de Belgische kopman Wout van Aert, staat ook opgesteld voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook daar is zijn rol die van helper. „Laurens De Plus wil daar goed zijn. Hij gaat daar ook verder komen dan ik.”