Zelfs Van der Poel heeft idolen

„Tot voor de Brabantse Pijl won hij in elke wedstrijd waaraan hij deelnam. Dat is toch enorm straf. Als je Sanremo en zo wint, ben je niet zomaar de eerste de beste. Voor mij is hij zonder twijfel de man van het voorjaar. Ik ben dat nu niet. Ik was de beste van de dag, want in die sprint zaten we alle vier even kapot. Wat Alaphilippe de voorbije maanden heeft gedaan, is ongelofelijk”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

„Ik kan goed met hem overweg”, aldus ’VDP’. „Ik ken hem natuurlijk al een beetje. Hij heeft vroeger nog tegen mijn broer David gecrost. We zijn geen vreemden voor elkaar. Alaphilippe maakte zijn comeback na een val in het Baskenland. Ik weet niet of hij echt top-top was, maar als je mee voorin zit, ben je volgens mij wel in orde. Hij rijdt bergop ontzettend hard. Hij heeft me een paar keer zwaar pijn gedaan. Het is wel leuk om hem hier te kloppen. Deze overwinning schat ik hoog in. Ik ben heel blij en trots ook dat ik het op deze manier kon afmaken tegen deze drie grote namen.”

