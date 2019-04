„Ajax speelt ongelooflijk voetbal. Dat is goed voor ons. We denken echt niet: ’het is Ajax maar,’” vertelde de Belg na afloop van de 4-3 nederlaag Manchester City, waarmee een plek in de halve eindstrijd werd veiliggesteld. „We weten dat Ajax een heel goed team heeft. Ze hebben Juventus en Real Madrid uitgeschakeld en ze waren heel goed tegen Bayern München. Het is een topploeg, maar wij zijn trots op onszelf.”

Bekijk ook: Ajax treft oude bekenden in halve finale CL

Tottenham had alle reden om trots te zijn. In het fantastische treffen met City maakte Fernando Llorente in de slotfase de bevrijdende treffer. Vervolgens leek Raheem Sterling er diep in de tweede helft nog met de heldenrol vandoor te gaan, maar de treffer van de Engelsman werd terecht afgekeurd omdat Sergio Aguero buitenspel stond.

De elf van Tottenham Hotspur Ⓒ BSR Agency

„Ik kon het niet geloven op het veld, en de andere spelers ook niet”, keek Alderweireld in gesprek met de NOS terug op het bizarre treffen met Manchester City. „Voor de neutrale toeschouwer was het een fantastische avond. Als je van hét team van dit moment wint, want dat is City, is dat ongelooflijk voor ons.”

Bekijk ook: Spurs mist goalgetters tegen Ajax

Behalve Alderweireld droegen ook de huidige Tottenham-spelers Christian Eriksen Davinson Sanchez en Jan Vertonghen in het verleden het shirt van Ajax. Tottenham en Ajax nemen het op 30 april in Londen tegen elkaar op. Op 8 mei volgt de return in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar treft op 1 juni in de finale FC Barcelona of Liverpool.