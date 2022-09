Xavi laat De Jong en Memphis ook in Champions League buiten basis

Trainer Xavi heeft de international van Oranje opnieuw geen plaats in de basis gegeven. De spitspositie bij Barcelona wordt ingenomen door Robert Lewandowski, die terugkeert in de Allianz Arena na er jarenlang furore te hebben gemaakt in het shirt van Bayern.

Bij de Duitsers beginnen Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui ook op de bank.

Het duel in München staat onder leiding van Danny Makkelie.

Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen begint tegen Atlético Madrid in groep B van de Champions League zonder Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basisopstelling. De twee Nederlanders starten op de bank. De wedstrijd in de BayArena in Leverkusen begint om 21.00 uur.

Leverkusen verloor de eerste wedstrijd in de groep met 1-0 bij Club Brugge. Atlético won zijn eerste duel met 2-1 van FC Porto.

Club Brugge begint bij FC Porto in dezelfde opstelling als in de gewonnen wedstrijd tegen Leverkusen. Dat betekent dat Bjorn Meijer achterin start bij de Belgische kampioen. De geblesseerde Noa Lang ontbreekt nog in de selectie van coach Carl Hoefkens. Brugge heeft Ruud Vormer niet ingeschreven voor de Champions League.