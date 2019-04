Mercedes-baas bevestigt uitlatingen Verstappen

Recentelijk werd Red Bull-adviseur Helmut Marko geciteerd in Autobild toen hij vermoedde dat Wolff geregeld met de Verstappens aan de lijn hing om ’Max’ naar Mercedes te lokken.

Maar zowel Jos als Max Verstappen heeft dat gerucht desgevraagd door De Telegraaf in de kiem gesmoord.

Babypraat

Ook Wolff bevestigt dat en reageerde als volgt: „We hebben er met zijn drieën smakelijk om gelachen. Ik heb het nummer van Max niet en ik hem nog nooit telefonisch gesproken. Zoals Max al zei, ken ik Jos reeds geruime tijd en ik beschouw hem ook als een vriend. We praten over baby’s en go-karten en wanneer we onze baby’s samen in een go-kart zullen zetten en wat voor team we dan zouden maken.”

Hij vervolgt tegenover F1 Journal. „Er zijn geen gesprekken over Max of over zijn contract. Max is omwille van voor de hand liggende redenen verbonden aan Red Bull-Honda.”

Wolff laat ook nog weten geen plannen te hebben om Verstappen bij Red Bull weg te kapen. „We staan achter onze rijders en we zijn niet van plan om gesprekken op te starten, net zoals Max en Jos. Ik weet niet waar dat vandaan kwam”, besluit hij.