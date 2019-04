Tottenham hoopt op Drake-vloek bij Ajax

„Het is tijd om onze Amsterdamse vrienden te ontmoeten”, stuurde Ajax de wereld in. Daarbij voegde de club uit de hoofdstad van Nederland foto’s bij van voormalig Ajacieden Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez en Toby Alderweireld. Ajax en Tottenham komen elkaar op 30 april en op 8 mei in de halve finales van de Champions Leage.

Tottenham reageerde razendsnel op de twee van Ajax: ’Ontmoet hem eerst, aub.’ Met hem wordt Aubrey Drake Graham, kortweg Drake, bedoeld. De rapper zorgde de afgelopen jaren voor een zogenaamde Drake-curse. AS Roma heeft z’n spelers zelfs verboden om in de buurt te komen van Drake.

Sporters die met de 32-jarige Canadees op de foto gaan, lijken welhaast zonder uitzondering hun volgende wedstrijd te verliezen. Manchester City was het slachtoffer van de Drake-curse. Afgelopen weekeinde lieten meerdere spelers van City zich vereeuwigen met de wereldberoemde artiest. Woensdagavond vonden de Citizens hun Waterloo in de Champions League ondanks een 4-3 zege op Tottenham.

Ook MMA-vechter Conor McGregor, PSG-voetballer Layvin Kurzawa, Jadon Sancho van Dortmund en Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang vielen ten prooi aan de vloek van Drake.