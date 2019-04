Jakobsen maakt indruk in Ronde van Turkije

Jakobsen wachtte in Edremit af en ging na de rit van 123 kilometer op zo’n 150 meter van de finish aan. De topsprinters leken wat ingesloten, maar Jakobsen vond samen met Maximiliano Richeze een gaatje. Jakobsen troefde de concurrentie, ondanks dat er nog een klein Turks vlaggetje in zijn wiel kwam, met een fietslengte voorsprong af.

„Missie geslaagd in deze Ronde van Turkije”, zei Jakobsen na de 24e zege van het seizoen voor zijn ploeg. „Dit is een sprint van de ploeg. Eerst brachten ze me goed naar voren in de finale, daarna leverde Richeze ongelooflijk goed werk. Hij vond nog een gaatje en bracht me vooraan op zo’n kleine 200 meter van de finish. Daarna was het aan mij. Zelfs dat vlagje kon me niet stoppen. In de openingsrit moest ik nog vrede nemen met de tweede plaats, nu schiet ik wel raak, na een lastige sprint, met tegenwind en weinig organisatie.”

Dinsdag werd de 22-jarige Jakobsen tijdens de eerste rit in Tekirdag al tweede. Toen ging de zege naar Bennett, die woensdag ook de rapste was. Bennett blijft leider in het klassement. Hij heeft twintig seconden voorsprong op ploeggenoot Felix Grossschartner uit Oostenrijk.

De vierde rit gaat vrijdag van Balikesir naar Bursa. De Ronde van Turkije eindigt zondag.

Jakobsen won vorige week voor de tweede keer op rij de Scheldeprijs.