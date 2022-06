Premium Het beste van De Telegraaf

’Een plaats buiten het podium kan me echt gestolen worden’ Diehard Sharon van Rouwendaal komt niet om te genieten naar Boedapest

Sharon van Roouwendaal: „Een plaats buiten het podium kan me echt gestolen worden."

BOEDAPEST - Sharon van Rouwendaal stapte donderdag misschien wel hongeriger dan ooit in het vliegtuig naar Boedapest. Haar palmares is al indrukwekkend, maar tijdens de WK openwaterzwemmen in Boedapest wil de 28-jarige daar dolgraag een prijs aan toevoegen die nog ontbreekt: de wereldtitel in openwater.