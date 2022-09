Premium Het beste van De Telegraaf

Doelman Nikita Haikin van FK Bodø/Glimt staat open voor Nederlands avontuur PSV treft Rus die statement tegen oorlog maakte: ’Het is verschrikkelijk ’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Nikita Haikin (L) hier in actie tegen Dinamo-speler Dino Peric. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - PSV treft bij de aftrap van de groepsfase van de Europa League het Noorse FK Bodø/Glimt, dat een opvallende verschijning is geweest in het Europese voetballandschap de afgelopen jaren. Niet alleen door de herkomst, in het noorden van Noorwegen, boven de poolcirkel, maar ook door de energieke speelwijze en goede resultaten, zoals de 6-1 thuiszege op AS Roma.