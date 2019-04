Janssen hervat groepstraining Spurs

De 24-jarige spits is volgens de Spurs hersteld van een enkelblessure. Ook Eric Dier sluit vrijdag weer aan bij de groep.

Janssen, die dit seizoen nog niet in actie kwam voor de Londense club, is niet ingeschreven voor de Champions League en moet zodoende hopen dat hij in de Premier League nog aan spelen toekomt. Harry Kane, eveneens spits, liep onlangs een enkelblessure op.

Er zijn voor de Spurs nog vijf duels te spelen in de competitie.