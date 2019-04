Jong PSV heeft nieuwe trainer binnen

Uneken was de afgelopen twee seizoenen al assistent-trainer van het beloftenelftal van PSV. Met de invulling van oefenmeester van Jong PSV, hebben de Eindhovenaren de drie belangrijkste trainersposities ingevuld. Mark van Bommel bij het eerste, Uneken bij Jong PSV en Ruud van Nistelrooij bij PSV Onder 19.

Uneken, die donderdagmiddag een verbintenis voor twee seizoenen tekende, zal de komende jaren geassisteerd worden door Twan Scheepers, die zich tot 2023 aan PSV verbond.

Overstap

„Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging”, aldus Uneken. „De afgelopen jaren heb ik van PSV de kans gekregen te groeien. Daardoor heb ik constant stappen kunnen maken. De ambitie om coach in het betaald voetbal te worden groeide ondertussen ook. PSV en ik hebben naar elkaar toe onze ambities uitgesproken en daar past de rol van trainer/coach van Jong PSV perfect in.”

Voor zijn overstap naar PSV coachte Uneken al de jeugd van FC Den Bosch en N.E.C en heeft zodoende al ruim tien jaar ervaring als opleider van talentvolle jeugdspelers. „De aanstelling van Peter past in de filosofie van de club”, reageert technisch manager John de Jong. „We willen niet alleen spelers door laten stromen, maar ook trainers. Peter heeft zijn Coach Betaald Voetbal behaald in de periode dat hij assistent was bij Dennis Haar en de doorstroom naar hoofdtrainer Jong PSV past dan ook perfect in zijn ontwikkeling.”