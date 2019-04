KNVB verplaatst 33e speelronde Eredivisie naar 15 mei

De voetbalbond heeft besloten om de op-een–na laatste speelronde van de Nederlandse voetbalcompetitie te verplaatsen van zondag 28 april naar woensdag 15 mei. Dit houdt in dat de Eredivisie een paar dagen langer duurt. Ajax hoeft het weekeinde voor de eerste Champions League-clash met Tottenham Hotspur niet in actie te komen in de Eredivisie, en dus extra tijd krijgt om zich voor te bereiden.

De KNVB heeft het besluit met alle clubs besproken, maar zij moeten dit uiteraard nog overleggen met de gemeenten en politie. „We hebben vooraf alle belangen meegewogen dus denken dat het zo haalbaar is”, aldus de bond in een persbericht.

Weer De Graafschap - Ajax

Ajax besluit dus net als in 2016 het seizoen met een uitduel bij De Graafschap. Destijds gaf het elftal van trainer Frank de Boer op miraculeuze wijze toch nog het kampioenschap uit handen. Door het gelijkspel in Doetinchem (1-1) en de overwinning van PSV bij PEC Zwolle (3-1) werden de Eindhovenaren landskampioen.

Ajax wacht al sinds 2014 op de 34e landstitel. PSV werd in 2015, 2016 en in 2018 kampioen. In 2017 greep Feyenoord de titel. In al die jaren werd Ajax tweede en greep het telkens naast alle prijzen.