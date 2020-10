Bizar ongeluk in finale Giro-etappe

Terwijl de renners op hoge snelheid richting de meet snelden, werden in het peloton twee renners van de Italiaanse Vini Zabù-KTM gekatapulteerd door een hekwerk dat over de weg werd geblazen door een windvlaag, gecreëerd door een te laag vliegende helikopter.

De Nederlander Etienne van Empel en de Italiaan Luca Wackermann werd hard geraakt en bleven lange tijd roerloos op de grond liggen.

Van Empel stapte uiteindelijk weer op en kwam vervolgens als laatste renner over de streep, op ruim dertien minuten van ritwinnaar Arnaud Démare.

Wackerman, die volgens de eerste berichten amper bij bewustzijn was, kon zijn weg niet meer vervolgen. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft hij zijn bekken of dijbeen gebroken.