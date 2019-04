De Jong: ’Ik heb nagedacht over dat scenario’

In dat geval zou Frenkie de Jong de club treffen die hem voor 86 miljoen euro heeft binnengehaald. „Ik heb nagedacht over dat scenario”, zegt de 21-jarige middenvelder van Ajax in gesprek met Four Four Two. „Dat zou erg speciaal zijn, maar aan de andere kant maakt het niet uit wie we treffen. Zolang ik bij Ajax speel, moet Ajax winnen.”

„Ik zou er geen enkele moeite mee hebben om Barcelona om eenzelfde manier te kloppen als Real Madrid”, vervolgt de spelmaker van de Amsterdamse club. Na een 1-2 nederlaag in Amsterdam tegen de Koninklijke, kreeg Real in de achtste finales in Bernabéu een flink pak slaag van Ajax: 1-4.

Zoals bekend ging De Jong in het verleden geregeld op vakantie naar Barcelona. „We zijn ooit een keer bij een vriendschappelijk duel van Barça geweest. Ik herinner me nog goed dat we Ronaldinho zagen spelen. Het was ongelooflijk opwindend om hem live te zien voetballen.”

Barcelona treft in de halve finales het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. The Reds willen voor het tweede jaar op een rij de finale bereiken. Vorig jaar struikelde Liverpool in de finale over Real Madrid: 3-1.