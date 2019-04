Pochettino legt druk bij Ajax

„Het lijkt erop dat we nog steeds een beetje in een droom leven”, zei de Argentijnse coach. De Spurs verloren in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 bij Manchester City, maar haalden dankzij de kleine thuiszege (1-0) toch de laatste vier. Ajax is de volgende tegenstander.

„We zijn allemaal nog vermoeid na een verbazingwekkende, gekke en ongelooflijke avond”, bekende Pochettino, die tot zijn afgrijzen in de extra tijd Raheem Sterling nog 5-3 zag maken. Die beslissende treffer voor City werd echter op last van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Volgens Pochettino moet Tottenham nu vooral „nederig” blijven. „Het is heel belangrijk om respect te tonen voor Ajax. Zij hebben Real Madrid en Juventus uitgeschakeld en dat betekent dat zij meer favoriet zijn dan wij. Dat is de realiteit.”

Pochettino en zijn manschappen gaan zaterdag in het Etihad Stadion opnieuw de strijd aan met Manchester City. „In tien dagen drie keer tegen elkaar spelen”, verzuchtte hij. „Iedereen denkt dat beide ploegen elkaar nu goed kennen, maar we hebben weinig tijd tussendoor om specifiek te trainen. Bovendien zijn er wellicht sommige spelers niet in staat om weer in actie te komen in Manchester. De ploeg heeft energie nodig, dat is duidelijk.”

Harry Kane ontbreekt in ieder geval tegen Ajax. Ⓒ BSR Agency

City is in de titelrace met Liverpool gebrand op drie punten. De Spurs willen hun huidige derde plaats vasthouden om ook volgend seizoen in de Champions League uit te komen. Tottenham duelleert met Arsenal, Chelsea en Manchester United om twee tickets.

Clubtopscorer Harry Kane kan door een enkelblessure, vorige week opgelopen in de thuiswedstrijd tegen City, de Spurs de komende weken niet van dienst zijn. Hij mist sowieso het tweeluik tegen Ajax. De finale van de Champions League op 1 juni in Madrid is wellicht nog haalbaar. „We zijn niet optimistisch, maar je weet hoe Harry Kane is. Met Harry Kane is alles mogelijk”, mijmerde Pochettino.