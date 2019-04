Merckx: ’Van der Poel ronduit indrukwekkend’

„Wat Van der Poel heeft laten zien in de Ronde van Vlaanderen was ronduit indrukwekkend. Ik zie hem graag koersen. Van der Poel is een ongelooflijke coureur. Als hij niet zwaar geblesseerd raakt de komende jaren, gaat hij nog veel mensen verbazen. Ik denk niet dat hij zijn onstuimige koersstijl in de toekomst zal verliezen. Je kan je karakter niet zomaar veranderen. Dat aanvallen zit in hem”, liet hij in Extra Time Koers op Canvas weten.

Bekijk ook: Zelfs Van der Poel heeft idolen

De Belg vervolgt: „Ook in de cyclocross wint hij alle crossen. Het is de motivatie om álles te winnen, die hem drijft. De dag dat hij een grote ploeg achter zich heeft zal in sommige wedstrijden zelfs weinig uitmaken. Als Mathieu van der Poel aangaat in de sprint na een zware wedstrijd, dan weet ik niet wie hem nog kan tegenhouden. Dat lijkt me zelfs onmogelijk.”