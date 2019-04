’Michael Schumacher had grootse plannen met zoon’

De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 had een mooi pad voor Schumacher junior uitgestippeld en wilde hem begeleiden in zijn racecarrière. Volgens Weber wilde hij dus zelfs zijn manager worden, zegt hij tegen Motorsport.com. Ook dus in de koningsklasse van de autosport.

Het liep allemaal anders. Michael Schumacher liep ruim 5 jaar geleden ernstig letsel op bij een ernstig ski-ongeluk. Hoe het met hem gaat, is onduidelijk. Zijn familie zegt niets over zijn gezondheid.

Mick Schumacher maakt dit weekeinde zijn debuut in de F2. Ⓒ AFP

Zware last

Weber vermoedt dat de F1-kampioen het fantastisch had gevonden om zijn zoon te begeleiden. „Dat zou het eindresultaat van het hele verhaal zijn, hij had het geweldig gevonden. Michael weet alles over de Formule 1. Hij weet met welke teams hij moet praten en hoe het spelletje gaat, want hij heeft het allemaal zelf ervaren. Het was zijn ambitie.”

Voor de 20-jarige Mick is het moeilijk geweest om zijn vader niet meer om zich heen te hebben. „Mick heeft een zware last te dragen, want mensen zullen hem altijd met Michael vergelijken en zeggen dat hij vanwege zijn achternaam hetzelfde moet bereiken. Als Michael aan zijn zijde zou staan was het beeld compleet anders, maar nu representeert hij zijn vader in de ogen van de massa en dat is verkeerd”, aldus Weber.

De voormalig manager van Schumacher heeft overigens na het ski-ongeval geen contact meer met de familie gehad.