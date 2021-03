Ajax verstevigt koppositie via thuiszege op FC Groningen

De Amsterdammers hebben nu negen punten meer dan nummer 2 PSV, dat vanaf 14.30 uur tegen Fortuna Sittard speelt. De voorsprong op AZ, dat om 16.45 uur aftrapt tegen Vitesse, is elf punten. PSV en AZ spelen vandaag hun 25e competitieduel, Ajax staat op 24 en heeft het inhaalduel met FC Utrecht nog tegoed.

Ten Hag kon in de ArenA geen beroep doen op Daley Blind en Brian Brobbey. Beide spelers waren niet fit genoeg en de coach hoopt ze donderdag tegen Young Boys weer te kunnen gebruiken. Lisandro Martinez en Edson Alvarez vormden het centrale verdedigingsduo van de thuisploeg, waar Jurriën Timber rechtsback stond omdat ook Noussair Mazraoui nog altijd ontbreekt.

Gravenberch opent score

Binnen vijf minuten had Ajax via Ryan Gravenberch een voorsprong te pakken. Dusan Tadic ontsnapte aan de Groningse defensie en werd bediend door David Neres. De Serviër legde terug op Gravenberch, wiens toch niet al te harde schot de 1-0 opleverde, mede omdat Damil Dankerlui de bal niet kon wegwerken.

Davy Klaassen was in het vervolg van de eerste helft twee keer dicht bij de 2-0, maar even zo vaak lag de Groningse doelman Sergio Padt in de weg. Aan de overkant redde Maarten Stekelenburg prima op een kopbal van Mo El Hankouri. De aanvaller kopte een voorzet van Bart van Hintum prima in, maar de ’oudste Eredivisie-Ajacied aller tijden’ stond paraat.

Haller maakt de tweede

Net voor rust kwam Timber nog een keer goed door, maar de jonge rechtsback kon de bal na een goede dieptepass van Martinez niet meer tussen de palen krijgen. Tien minuten na rust kwam de tweede Amsterdamse goal er toch via Sébastien Haller. Tadic stuurde Neres weg die de bal panklaar legde voor de Fransman.

Hands van Mike te Wierik leverde Ajax een kwartier voor tijd een penalty op, die door Tadic tegen de lat werd geschoten. Omdat Tomas Suslov te vroeg was ingelopen, kreeg de Serviër een herkansing die hij wel raak schoot. Een rake kopbal van Ahmed El Messaoudi leverde FC Groningen in de slotfase nog een eretreffer op, maar verder kwam de ploeg van Danny Buijs niet.

