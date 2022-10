VIDEO YouTube-ster Paul verslaat opnieuw voormalig UFC-kampioen, Allen nog ongeslagen

Allen won niet op een manier die fans zich wensen, want Kattar raakte kort in de tweede ronde geblesseerd. Een knieblessure maakte abrupt een einde aan de ’main bout’ in Vegas, en Allen nam direct de tijd om zijn tegenstander een hart onder de riem te steken. Met een technical knock-out kon hij echter wel zijn tiende UFC-zege op rij bijschrijven. Het was het tiende ongeslagen gevecht op rij voor de Engelsman, waarmee hij de reeks van dertien zeges die Max Holloway tussen 2014 en 2018 neerzette, nadert.

Middengewicht Tresean Gore, ook al uit de Verenigde Staten, pakte juist zijn eerste UFC-zege. Tegen landgenoot Josh Fremd deed hij dat op spectaculaire wijze: met een heuse guillotine. Toen bij Fremd ’het licht uitging’ besloot de scheidsrechter dat het genoeg was en mocht Gore juichen.

Ook in het weltergewicht stond er een Amerikaans onderonsje op het programma. Max Griffin vormde met zijn partij tegen Tim Means het co-main event en won op split decision.

In het boksen noteerde Youtube-bekendheid en ’cruiserweight’ Jake Paul zijn zesde overwinning. Tegen de 47-jarige Braziliaan Anderson Silva, voormalig UFC-vechter, won de Amerikaan dankzij een unanieme beslissing van de jury.

„Het is een ongelooflijk moment, maar hard werken betaald zich uit”, zei Paul na afloop. „Ik boks pas 2,5 jaar en heb zojuist een van de beste ’strikers’ in het boksen verslagen.”