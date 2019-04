Bijzondere actie tegen racisme Engelse voetballers

Hiermee wil de PFA met de spelers protesteren tegen recente racistische incidenten in stadions en op digitale netwerken.

Het is de bedoeling dat de profvoetballers vrijdag, vanaf 10.00 uur in de Nederlandse ochtend, hun sociale mediakanalen een dag ongebruikt laten. Alleen het woord ’Genoeg’, #Enough (tegen een rode achtergrond), zou dan nog zichtbaar moeten zijn.

„Deze boycot moet de eenheid onder de voetballers onderstrepen”, betoogt de PFA. „We roepen de sociale netwerken en de voetbalbonden op harder op te treden tegen racisme, in en buiten het veld.”

Volgens de PFA gaat het om een eerste actie in een lange campagne om racisme uit het voetbal te krijgen. Met name Engelse voetballers, onder wie Danny Rose (Tottenham Hotspur), Raheem Sterling (Manchester City) en Ashley Young (Manchester United), waren onlangs slachtoffer van racistische verwijten.