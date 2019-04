’Ferrari maakt een grove fout’

„Ik mag Sebastian graag en vind hem een goede coureur, maar ze hebben naast hem ook nog een andere jongen in huis die wereldkampioen kan worden”, aldus Berger in gesprek met Autosport, doelend op de jonge en talentvolle Charles Leclerc.

„Ik denk niet dat je moet denken: de één is ervaren, de ander is jong, we kiezen voor ervaring. Dan maak je een grove fout.”

Door de beslissing is Vettel, die in de eerste drie races slechts 37 punten verzamelde en zodoende vierde staat, in een lastig parket terecht gekomen, zo meent Berger.

„Hij staat onder druk van Leclerc, maar moet zich ondertussen focussen op Lewis Hamilton om zo voor de vijfde keer wereldkampioen.”

De Britse Mercedes-coureur, die vorig jaar voor de vijfde keer wereldkampioen werd, won twee van de eerste drie races dit seizoen en trekt volgende week met een totaal van 68 punten naar Azerbeidzjan, waar de vierde GP van het jaar wordt verreden.

Vettel werd voor het laatst kampioen in 2013. Hij reed destijds nog voor Red Bull Racing. Sinds hij zijn kwartet aan titels volbracht, heeft de 31-jarige Duitser het lastig. In 2014, in zijn laatste seizoen als Red Bull-coureur eindigde hij slechts als vijfde in de WK-stand. Sinds zijn overstap naar Ferrari werd hij respectievelijk derde, vierde en twee keer tweede.