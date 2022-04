Wielerdieren over ’gekkenhuis’ in Vlaanderen: ’Alsof je door stadion fietst’

Wielrennen

Volta Limburg Classic prooi voor Belg Arnaud de Lie

Arnaud De Lie heeft de Volta Limburg Classic gewonnen. De 20-jarige renner van Lotto Soudal was op de kasseien op de Diepstraat in Eijsden de sterkste van een kopgroep van zes renners. Tom Dumoulin, die op zo’n twintig kilometer van de finish voor de beslissende schifting in het peloton had gezorgd,...