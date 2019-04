Gigantische blunder Benfica-fan

De supporter was vanuit Portugal per auto vertrokken om zijn ploeg te ondersteunen tijdens het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt, maar maakte bij het invoeren van zijn eindbestemming een gigantische blunder.

In plaats van Frankfurt am Main in te tikken, opteerde hij voor Frankfurt an der Oder in Oost-Duistland. Beide plekken liggen zo’n 600 kilometer uit elkaar. Maar daar kwam de fan pas achter toen het te laat was.

Hij besloot uiteindelijk richting Berlijn af te reizen om het duel via televisie te volgen. „Gelukkig is het hier nog zonning”, stelde hij via Instagram toen hij in de Duitse hoofdstad was gearriveerd.

„Ik ben beroemd”, concludeerde hij even later, toen hij door had dat zijn tragische verhaal viraal was gegaan.

Benfica won vorige week in eigen huis met 4-2 van Eintracht Frankfurt, de ploeg van Jetro Willems en Jonathan de Guzman. De Portugezen eindigden in de groepsfase van de Champion League als derde, achter Ajax en Bayern München.

