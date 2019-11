Zo moet Circuit Zandvoort er uit gaan zien

,,Het wordt fantastisch. Nederlanders hebben passie voor hun land en hun sporthelden”, aldus Coulthard. ,,Zandvoort is echt een old school-circuit. Het is geen baan voor de voorzichtige rijders, maar echt voor de moedige coureurs om daar aan te vallen. Het wordt denk ik een van de hoogtepunten van het jaar. Als tiener ben ik er in de jaren tachtig nog bij geweest tijdens een van de laatste Formule 1-races. Prachtig om terug te gaan.”

Het Italiaanse bedrijf Dromo is als specialist verantwoordelijk voor de verbouwingen, die worden uitgevoerd door VolkerWessels-ondernemingen. Zij zijn bezig om het circuit te verbreden, plaatsen voetgangerstunnels, bouwen een nieuw paddockterrein en breiden het pitgebouw uit. Ook komt er een nieuw medisch centrum. Sportief directeur Jan Lammers zei eerder in zijn column in Telesport dat het circuit, met twee zogenaamde kombochten, uniek moet worden. Op de door VolkerWessels verspreide foto’s is te zien hoe Circuit Zandvoort er op 3 mei 2020 bij moet liggen voor de eerste Grand Prix in Nederland sinds 1985.

Ⓒ VolkerWessels