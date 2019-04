’Van alle slechte Ajax-opties is dit de beste’

,,Van alle slechte opties die voorlagen is dit de beste oplossing”, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

Ajax krijg door het gewijzigde speelschema de voorgeschreven rust van twee volledige dagen voorafgaande aan de halve finale op 30 april tegen Tottenham Hotspur in de Champions League.

Voor De Graafschap was vooral belangrijk dat het niet op vrijdagmiddag 26 april wilde spelen, zoals aanvankelijk het plan was. „Voetbal speel je voor de supporters en dat wil je echt niet op vrijdagmiddag vier uur. Het was ook voor de gemeente geen optie. Bovendien wilden we niet eerder spelen dan onze concurrenten”, lichtte Ostendorp toe op de website van de club.

Uiteindelijk kan De Graafschap leven met de verschuiving. „Het vraagstuk was groot en wij willen ook medewerking verlenen om Ajax de ruimte te geven zich voor te bereiden op de belangrijke halve finale in de Champions League.”

Dat De Graafschap en Ajax elkaar nu treffen tijdens de laatste speelronde is pikant. Drie seizoen en geleden verspeelden de Amsterdammers een zeker lijkende titel door in Doetinchem met 1-1 gelijk te spelen.