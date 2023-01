Rijzende MMA-ster Victoria Lee overlijdt op 18-jarige leeftijd

Lee komt uit een vechtsportfamilie en was hard op weg om een superster te worden. Ze begon op jonge leeftijd met vechten en op haar achttiende had ze al drie winstpartijen in vechtsportorganisatie ONE Championship op haar naam staan. In 2022 stopte ze even met vechten om zich te kunnen concentreren op haar middelbare schooldiploma. In One Championship kreeg ze de bijnaam ’prodigy’: wonderkind. Ook was ze wereldkampioen bij de jeugd in Pancras, een traditionele Griekse vechtsport.

,,Ze is te vroeg gegaan en onze familie is compleet omvergeslagen door het nieuws”, schrijft zus Angela in een Instagram-post. ,,We missen haar meer dan wat dan ook. Onze familie zal nooit meer hetzelfde zijn. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Victoria had de meest prachtige ziel. Ze was de beste kleine zus ter wereld.”

Lee komt oorspronkelijk uit Hawaii. Zus Angela en broer Christiaan zijn allebei titelhouders in One Championship, de grootste MMA-organisatie van Azië. Lee bakte taarten voor haar broer en zussen na hun partijen. Ze noemde het ‘een inspiratie’ toen haar broer de ONE Championship-titel won.

De voorzitter van ONE Championship schrijft in een Facebook-bericht: ,,Ik ontmoette haar toen ze 11 jaar oud was. Ik zag haar door de jaren heen steeds verder opbloeien als een vechter en mens. Victoria had een hartje van goud en een briljante geest.”