Van Gerwen zet Cross op z’n plaats

Van Gerwen en Cross, de nummers één en twee van de wereld, daagden elkaar in aanloop naar de clash behoorlijk uit. Zo was de 29-jarige Nederlander ervan overtuigd dat hij zijn rivaal uit Groot-Brittannië over de knie zou leggen. „Ik ga hem van de eerste plek stoten.” Dat was zijn overduidelijke boodschap, al besefte hij wel dat het zeker niet makkelijk zou worden. „Ik denk dat het een echte kraker gaat worden.”

Overigens betrad Cross eveneens vol vertrouwen het podium. De wereldkampioen van 2018 was immers voorafgaand aan de clash niet voor niets de trotse koploper van de prestigieuze competitie. „Michael gaat goed spelen en weet precies wat hij doet. Maar dat betekent niet dat je hem niet kunt verslaan of dat je de koppositie na een heel seizoen kunt innemen. Het plan is om te genieten zoals ik dit jaar elke week in de Premier League heb gedaan. Hij speelt zijn spel en ik het mijne. En ik zal bovenaan staan.”

Snel herstel

In een volgepakte Motorpoint Arena opende Cross de partij met het behoud van zijn eigen leg, waarin hij wel direct door Van Gerwen onder druk werd gezet. Pijl nummer 4 op de dubbel was echter raak. Dit tot grote opluchting van Cross. De toon was vervolgens gezet, want de voormalig elektricien had even later slechts één kans nodig om de eerste break te plaatsen en een 2-0 voorsprong te nemen. Zo leek hij zijn woorden waar te maken. Maar toch bleek uiteindelijk niets minder waar.

Michael van Gerwen (l) en Rob Cross schudden elkaar de hand. Ⓒ PDC

Cross had Van Gerwen echt pijn kunnen doen, maar miste in zijn tweede eigen leg een kansje op de 3-0. Die misser strafte de nummer één van de wereld af en verkleinde het gat zo naar 2-1. Scorend was Van Gerwen op dat moment eigenlijk al veel beter dan Cross. Zijn gemiddelde per drie pijlen lag op zo’n 110, waar de Brit bleef steken op iets onder de 100. Dat de stand vrij snel weer in balans (2-2) was, mocht dan ook geen verrassing heten.

Rapportcijfers

Daarna was het erop en erover. Dat kwam mede ook doordat er enkele slordigheden in het spel van Cross slopen. Met winst in acht (!) opeenvolgende legs liet Van Gerwen er uiteindelijk geen gras over groeien. Het eindrapport van de winnaar was dan ook vele malen beter. Met een gemiddelde van 107,87 en een checkout-percentage van 67 procent overlegde de Brabander uitstekende cijfers. Cross stelde met 94,49 en slechts twee van de zes kansen op de dubbel raak toch lichtelijk teleur. Daarom werd het in Cardiff nooit een echte kraker.

Voor Cross betekende het deze Premier League de tweede nederlaag tegen Van Gerwen. In de derde speelronde ging hij al met 2-7 in legs onderuit. Voorlopig staat hij weer in de schaduw van de drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen. De koppositie is terug in Nederlandse handen. Sinds zijn debuut in 2013 in de Premier League sloot de groene sloopkogel de reguliere competitie altijd als nummer één af.

„In het begin was ik een beetje ongelukkig. Daarna miste Rob een kans op 3-0 en daar profiteerde ik optimaal van. Daarna heb ik hem onder druk gezet en dat pakte goed uit. Ik ben weer terug aan kop van de ranglijst en dat is waar ik thuishoor. Dat is belangrijk voor me”, reageerde Van Gerwen.

Play-offs

Het moet gek lopen willen Van Gerwen en Cross zich uiteindelijk niet plaatsen voor de play-offs op donderdag 23 mei in Londen. Nog vier speelronden te gaan en dan weten we wie de vier uitverkorenen zijn om in de O2 Arena te strijden om de eindzege en de dikke geldprijs van 250.000 Britse ponden. Van Gerwen weet in elkaar geval hoe het voelt om de trofee, die toebehoort aan de winnaar van de Premier League, in de lucht te houden. De laatste drie edities werden door hem winnend afgesloten en ook in 2013 was hij al eens de beste.

Bekijk ook: Cross en Van Gerwen dagen elkaar uit

Uitslagen & programma 12 e speelronde:

Mensur Suljovic - Daryl Gurney 8-5

Rob Cross - Michael van Gerwen 2-8

Michael Smith - Gerwyn Price 5-8

Peter Wright - James Wade

Stand na 12 speelronden:

1. Michael van Gerwen 12-18 (80-42)

2. Rob Cross 12-17 (73-56)

3. Gerwyn Price 12-14 (73-68)

4. Mensur Suljovic 12-14 (70-66)

5. James Wade 11-12 (66-58)

6. Daryl Gurney 12-12 (62-67)

7. Peter Wright 11-9 (60-68)

8. Michael Smith 12-8 (61-75)