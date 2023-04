Knappe zege Arantxa Rus in Madrid, Sakkari wacht in volgende ronde

Het kostte beide speelsters in de eerste set moeite hun servicegames te behouden. Rus brak haar opponente bij een stand van 5-5 opnieuw en maakte het met 7-5 af. In de tweede set kwam Rus nog wel op haar eigen servicebeurten onder druk te staan. Ze hield echter stand en benutte haar kansen op de service van Anisimova. De nummer 107 van de wereld besliste de partij op haar tweede wedstrijdpunt met 6-2.

De 32-jarige Rus had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in de Spaanse stad. Rus speelt in de tweede ronde tegen de als negende geplaatste Griekse Maria Sakkari, die in de eerste ronde was vrijgeloot.

Raducanu trekt zich terug met handblessure

De Britse tennisster Emma Raducanu heeft zich teruggetrokken uit het toernooi van Madrid. De US Open-winnares van 2021 kampt met een blessure aan de rechterhand.

De 20-jarige Raducanu zou in de eerste ronde aantreden tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova. Bij winst wachtte Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, in de tweede ronde.

Raducanu is vanwege onder meer een polsblessure afgezakt op de wereldranglijst. Ze is momenteel terug te vinden op plaats 85 en moet oppassen dat ze niet uit de top 100 valt. Haar gemoedstoestand bleek dinsdag tijdens een persconferentie. Volgens aanwezige journalisten beantwoordde ze zestien vragen met in totaal 58 woorden.