Chelsea treft stuntend Frankfurt

De ploeg van Maurizio Sarri had na de 1-0 zege in Tsjechië op Stamford Bridge genoeg aan een krappe 4-3 winst.

Pedro, Simon Deli (eigen doel) en Olivier Giroud kwamen voor Chelsea in de beginfase tot scoren. Nadien zakte de concentratie weg bij de thuisclub, waardoor Tomas Soucek de achterstand kon verkleinen (3-1). Kort daarna zorgde opnieuw Pedro voor 4-1. Na de rust verraste Petr Sevcik met twee snelle treffers (4-3). Verder liet Chelsea het echter niet komen.

Mick van Buren keek vanaf de aftrap tot het eindsignaal toe vanaf de Slavia-bank.

Olivier Giroud is de vierde man na zijn 3-0. Ⓒ EPA

Chelsea neemt het in de jacht op een ticket voor de finale op tegen Eintracht Frankfurt. De Duitsers wonnen in eigen huis met 2-0 van Benfica en plaatsten zich zodoende op doelsaldo voor de halve eindstrijd. In Portugal werd eerder met 4-2 verloren.

Filip Kostic opende namens Eintracht Frankfurt de score tegen Benfica. De Serviër sloeg toe uit een rebound van een schot van Ante Rebic dat op de paal ketste. Kostic stond in buitenspelpositie, maar de arbitrage - nog zonder VAR in de Europa League - keurde de ongeldige treffer goed (1-0). Trainer Bruno Lage reageerde woedend en werd naar de tribune gestuurd. Vanaf die plek zag hij Sebastian Rode 2-0 maken. Invaller Eduardo Salvio schoot namens Benfica in de slotfase nog op de paal.

Jetro Willems viel pas in de negentigste minuut in bij Frankfurt. Jonathan De Guzman zat de hele wedstrijd op de bank.

Feest bij de spelers van Arsenal. Ⓒ BSR Agency

Arsenal legde Napoli definitief over de knie. De Londenaren waren ook buitenshuis sterker dan de Italianen. Na de 2-0 zege in Londen, werd in Napels met 1-0 gewonnen.

Arsenal kwam via een rake vrije trap van Alexandre Lacazette op voorsprong. Napoli kreeg daarna voldoende kansen op de gelijkmaker, maar de Italiaanse afronding was zeer slordig.

The Gunners treffen in de halve finale het Spaanse Valencia. De club uit de sinaasappelstad had net als een week geleden geen kind aan de landgenoten van Villarreal. De 3-1 overwinning van de heenwedstrijd kreeg in het eigen Mestalla een passend vervolg: 2-0.

Valencia kwam in de dertiende minuut op voorsprong dankzij een treffer van Toni Lato. Daniel Parejo besliste het duel in de 54e minuut (2-0).

De halve finales worden op 2 en 9 mei gespeeld.

Uitslagen kwartfinales: