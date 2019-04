Ajax zet streep door trip naar Hongkong

De directie vindt het een slecht signaal de reis vooralsnog wel te laten doorgaan, omdat het dan lijkt alsof Ajax niet in de Champions League-finale op 1 juni gelooft.

Pas bij een eventuele uitschakeling van Tottenham Hotspur de reis naar Azië op 9 mei alsnog annuleren, vindt de Ajax-leiding ongepast. Vandaar dat de knoop nu al is doorgehakt.

Ajax plaatste zich dinsdag dankzij een 2-1 zege op Juventus voor de halve finale van de Champions League. Het duel in Amsterdam was in 1-1 geëindigd.