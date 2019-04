Swart: ’Superboeren nu maar pakkie geven’

Destijds zei Mister Ajax te hopen dat De Graafschap degradeerde. „Je kent me, hè? Soms ben ik een beetje emotioneel, want ik vind De Graafschap echt een leuke club. Ik kwam daar altijd graag om naar Olaf Lindenbergh en Dennis Gerritsen te kijken, die we toen begeleidden.”

"Bij De Vijverberg woonde een heel lieve dame"

En wat bijna niemand weet: bij De Vijverberg woonde een heel lieve dame. Het is bij De Graafschap vaak lastig parkeren, maar ik mocht mijn auto altijd bij haar op de oprit zetten.”

Mister Ajax Sjaak Swart. Ⓒ ANP

Na het veelbesproken duel onder Frank de Boer kwam Swart alweer in Doetinchem. „Ik heb er op uitnodiging een lezing gegeven en een geweldige avond gehad. En als ik 15 mei kan gá ik ook.” Maar voorlopig is er één probleem. „Samen met Dick Schoenaker, Theo van Duivenbode, Simon Tahamata en Edo Ophof organiseer ik de Golfdag van Lucky Ajax. Wat denk je? Verplaatst naar 15 mei…”

Swart is vol vertrouwen dat zijn club de titel pakt. „Als Ajax morgen in Groningen wint, zetten we een grote stap.”