Nederlandse trekt zich terug uit W Series

De dochter van de bekende autocoureur Peter Kox wil zich richten op andere mogelijkheden in de racewereld.

Door de afzegging van de 25-jarige Kox is Beitske Visser de enige Nederlandse autocoureur in de W Series. De 24-jarige Flevolandse hoorde eind maart na een vierdaagse test op het circuit van Almeria, waaraan 28 vrouwen meededen, dat ze tot de achttien geselecteerde coureurs behoort.

Zij gaan dit jaar zes grands prix in Europa rijden, steeds in het voorprogramma van het Duitse toerwagenkampioenschap DTM.

De eerste race is op 4 mei in Hockenheim. Op zaterdag 20 juli racen de vrouwen over het circuit van Assen. Het prijzengeld bedraagt zo'n 1,3 miljoen euro.