’Deze titel belangrijker dan die in 2010’

Wout Brama (r.): „Het is een heel zwaar seizoen geweest. De druk was groot door de belangen die er meespelen.” Ⓒ Hollandse Hoogte

ENSCHEDE - Negen jaar na de memorabele triomftocht met een rode dubbeldekker over de A1 vanwege het behalen van de eerste landstitel in de clubhistorie maakt FC Twente zich op voor een bescheidener kampioensfeestje. Als het Tweede Paasdag lukt om in een uitverkochte Grolsch Veste tegen Jong AZ kampioen van de Keuken Kampioen Divisie zal opluchting de boventoon voeren.