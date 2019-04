Pusic op schopstoel bij FC Twente

Pusic kan er met zijn verstand niet bij dat hij zoveel kritiek krijgt. „Ik heb een heel lastige opdracht gekregen. Voor het voortbestaan van de club moest FC Twente in één seizoen terugkeren. We zijn dicht bij het kampioenschap en staan niet ergens in de middenmoot, dus ik snap niet waar al die kritiek vandaan komt. De resultaten spreken toch voor zich. Ik ben trots op de ploeg en wat wij onder deze omstandigheden hebben gepresteerd”, aldus Pusic, die wordt bekritiseerd om het magere spelpeil dat FC Twente in veel wedstrijden heeft laten zien.

„Schoonheid is een relatief begrip. En je moet het ook in de context zien van de omstandigheden. Uiteindelijk blijft er één ding over en dat is de eindprestatie. Die moet je waarderen, want dat is het enige dat telt in topsport. Al het andere is niet van toepassing”, aldus de in Bosnië opgegroeide Kroaat. „Ik ben een Balkan-boy, ik weet wat winnen is. Welke trainer kan nu zeggen dat hij in zijn eerste jaar als hoofdtrainer kampioen wordt? Frank de Boer heeft dat gepresteerd bij Ajax, maar verder?”

