Kleine kanttekening bij Ajax-transfer Scherpen

„Op zo’n jonge leeftijd is het belangrijk dat je heel veel vlieguren gaat maken en achteraf kun je pas zeggen of het een of het ander goed is geweest”, zegt de huidig doelman van PEC Zwolle. „Maar als hij bij Ajax gaat trainen op hoog niveau en elke dag met betere spelers om zich heen loopt, dan wordt hij altijd beter. Honderd procent.”

Dat Scherpen vanuit het noordoosten van het land terechtkomt in het ’harde’ Amsterdamse, maakt allemaal niet uit zolang je doet wat er bij een topclub wordt verlangd.

„Hardheid is er alleen als je niet goed genoeg bent. Overal in de top word je afgerekend op prestaties”, weet Boer, die niets dan goeds over heeft voor zijn oud-werkgever en de nieuwe club van Scherpen. „Ajax is een heel warme club, met heel fijne mensen, die er allemaal nog rondlopen. Ik heb er drie jaar met heel veel plezier gespeeld.”

Diederik Boer Ⓒ Hollandse Hoogte

