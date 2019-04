Ajax strikt Emmen-doelman Scherpen

Scherpen was net als Kik Pierie (18) eergisteren op De Toekomst voor een aantal gesprekken en de medische keuring. Maar waar de verdediger van SC Heerenveen voor de camera’s van Ajax TV zijn handtekening zette en handen schudde met directeur voetbalzaken Marc Overmars, werd Scherpen op het hart gedrukt voorlopig even te zwijgen over zijn droomtransfer.

Zijn club FC Emmen staat drie punten boven de rode streep, maar is nog in een hevige degradatiestrijd verwikkeld. Morgen speelt het elftal van Dick Lukkien de belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Een officiële presentatie in Amsterdam zou de gevoeligheden van de afgelopen weken weer oprakelen.

Een deel van de harde kern van Ajax ziet de komst van de jeugdinternational niet zitten, omdat die als elfjarige(!) zijn voorkeur uitsprak voor Feyenoord en een aantal onhandige berichten op het sociale medium Twitter zette. Omdat Ajax nog op drie fronten actief is en de ploeg van Erik ten Hag morgen het zware uitduel bij FC Groningen speelt, werd – officieel onder het mom van de laatste punten en komma’s nog moeten zetten – besloten de bekendmaking van Scherpens transfer over het seizoen heen te tillen.

Maar Scherpen werd net als Pierie kort na de terugkeer van Ajax uit Turijn door meerdere mensen gespot op sportpark De Toekomst. Dat de deal rond is, werd inmiddels door meerdere mensen binnen Ajax bevestigd.