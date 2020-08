Mathieu van der Poel grijpt nipt naast zege in Gran Piemonte

De Nederlander uit de ploeg Alpecin-Fenix finishte in de 104e editie van de heuvelkoers over 187 kilometer van Santo Stefano Belbo naar Barolo als derde.

De winst was voor Nieuw-Zeelander George Bennett. De renner uit de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma ontsnapte op een kleine 7 kilometer van de meet uit een kopgroep met favorieten en hield stand tot het einde. De Italiaan Diego Ulissi passeerde als tweede de streep, 4 seconden daarna kwam Van der Poel binnen.

Voor Jumbo-Visma was het de zoveelste overwinning dit seizoen, dat door de coronapandemie nog maar net weer hervat is. De Belg Wout van Aert won woensdag de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné. Hij won ook al Strade Bianche en Milaan Sanremo, terwijl Primoz Roglic de Tour de l’Ain won.

Van der Poel wacht nog op zijn eerste overwinning. De wereldkampioen veldrijden was wel voorin te vinden in de finale, maar had niet meteen een antwoord op de demarrage van Bennett. Hij nam wel de achtervolgers op sleeptouw en reed geleidelijk dichter naar Bennett toe. De Nieuw-Zeelander, die ook dit jaar de Tour de France rijdt voor Jumbo-Visma, bleek toch de sterkste benen te hebben.