Comenentia slingert zich met record naar WK Atletiek

Hij kwam in zijn vijfde poging tot een afstand van 76,80 meter en dat was maar liefst 39 centimeter verder dan zijn oude record van 6 juni 2018. Met zijn prestatie plaatst hij zich meteen voor de wereldkampioenschappen atletiek, die van 27 september tot 6 oktober 2019 in het Qatarese Doha worden gehouden.

Afgelopen winter plaatste de Amsterdamse atleet, die studeert aan de Universiteit van Georgia in Atlanta, zich met een stoot van 20,72 meter al voor het kogelstoten voor de WK in Doha.