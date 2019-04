Benfica-coach weggestuurd na ’VAR-kritiek’

De Portugezen waren naar Eintracht Frankfurt gekomen om een 4-2 voorsprong te verdedigen, maar liggen na de 2-0 nederlaag tegen de Duitse club van Jonathan de Guzman en Willems uit het toernooi. En dat is mede de schuld van het ontbreken van de VAR, want oud-FC Groningen-speler Filip Kostic maakte de 1-0 vanuit buitenspelpositie.

Het verleidde Benfica-coach Bruno Lage tot felle kritiek op de vierde official, waarna hij naar de tribune werd gestuurd. „Er is een monitor bij de dug-out, en daarop zag ik duidelijk dat Kostic buitenspel stond”, fulmineerde de trainer. „Daarna maakte ik het VAR-gebaar naar de vierde man, dat was misschien fout, maar we zijn het zo gewend. Bovendien zie ik genoeg trainers die zoveel heftiger reageren”, liet de coach duidelijk blijken dat hij het overtrokken vond dat hij naar de tribune werd gestuurd.