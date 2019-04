Sport Kort: Ewan sprint naar zege in Ronde van Turkije

18.44 uur: De hockeysters van Den Bosch hebben zich zonder problemen geplaatst voor de halve finale van het Europees kampioenschap voor clubteams. In het Wagener stadion wonnen ze van het Ierse Loreto, 4-0. De doelpunten voor de Nederlands kampioen werden gemaakt door Frédérique Matla (3) en Pleun van der Plas. In de halve finale speelt Den Bosch tegen de winnaar van de ontmoeting Amsterdam - UHC Hamburg.

18.18 uur: Het zeilduo Odile van Aanholt/Marieke Jongens heeft bij de wereldbeker in Genua de eerste stap gezet richting de Olympische Spelen van Tokio in de 49erFX-klasse. Voor de Italiaanse kust blijven de twee met de medalrace nog te gaan in elk geval voor op Annemiek Bekkering en Annette Duetz, hun voornaamste tegenstandsters in de strijd om een startbewijs voor Japan.

15.03 uur: De Australische wielrenner Caleb Ewan heeft de vierde etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De 24-jarige sprinter van Lotto Soudal was na een rit over bijna 195 kilometer in Bursa de sterkste op het hellinkje richting de streep. De Australiër passeerde in de laatste meters de Spanjaard Juan José Lobato, die de sprint van ver was aangegaan, maar genoegen moest nemen met de tweede plek. Sam Bennett finishte als derde in zijn lichtblauwe leiderstrui. De Ronde van Turkije, onderdeel van de UCI WorldTour, eindigt zondag.

14.55 uur: Een groot avontuur’ noemt Gido Vermeulen het zelf, zijn nieuwe job als bondscoach van Egypte. Vermeulen maakte het nieuws vandaag zelf bekend. Nadat hij afgelopen nazomer de Lange Mannen naar een razendknappe achtste plaats op de WK loodste nam hij in december afscheid. In februari stopte hij ook bij het mannenteam van de Poolse club Bedzin. Hij verklaarde toentertijd klaar te zijn voor nieuwe uitdagingen. „Ik ben gevraagd Egypte naar de Olympische Spelen te brengen. Ze staan momenteel 13e op de wereldranglijst dus we hebben geen tijd te verliezen. Ik ben nu één dag in Nederland om mijn tassen te pakken en vlieg morgen weer naar Egypte terug” meldt hij aan Volleybalkrant.nl. Vermeulen kan zich met Egypte op verschillende momenten kwalificeren voor de Spelen. „Het eerste is het Olympisch Kwalificatietoernooi in augustus waarin we onder andere Brazilië en Bulgarije ontmoeten. Daarna zijn er nog World Cupwedstrijden en de Afrikaans kampioenschappen, dus kansen zijn er.”

14.13 uur: Het vrouwenteam van Achilles ’29 stopt na het lopende seizoen met het spelen van eredivisievoetbal. De club uit Groesbeek kampt al enige tijd met financiële problemen.„Enorm sneu voor een club die zijn nek heeft uitgestoken voor de voetbalpiramide en in het vrouwenvoetbal”, aldus Jürgen Schefczyk, de trainer van Achilles ’29.

13.53 uur: Robin Haase en Wesley Koolhof hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve eindstrijd van het dubbelspel op het masterstoernooi van Monte Carlo. Ze versloegen Radu Albot uit Moldavië en de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Het werd 6-1 7-5. Haase en Koolhof, die een gelegenheidsduo vormen, verloren geen enkele servicegame en hadden de overwinning na ruim een uur binnen. Om de finale te bereiken, moeten ze de Brit Jamie Murray en Bruno Soares uit Brazilië verslaan. Zij zijn als derde geplaatst.

13.34 uur: Juventus moet de achtste landstitel op rij binnenhalen zonder Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller kampt met een blessure, dinsdag opgelopen tijdens de verloren return tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League (1-2). Dybala begon dat duel als aanvoerder, maar bleef na rust achter in de kleedkamer.

10.39 uur: Maria Sjarapova doet volgende week niet mee aan het gerenommeerde WTA-toernooi van Stuttgart. De nummer 28 van de wereld heeft last van een schouderblessure. „Aan al mijn geweldige fans in Duitsland wil ik mededelen dat ik mijn favoriete toernooi moet laten schieten omdat ik niet op tijd fit ben”, meldde de Russin, die het toernooi in 2012, 2013 en 2014 wist te winnen. Ze had dit jaar een wildcard ontvangen.

08.39 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de eerste ronde van de play-offs tegen Los Angeles Clippers weer een voorsprong genomen. De titelverdediger in de NBA won het derde duel, in het Staples Center van LA, met 132-105. De stand in de best-of-sevenserie kwam daarmee op 2-1 voor de Warriors, die enkele dagen eerder voor eigen publiek het tweede duel verrassend hadden verloren (131-135).