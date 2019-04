Sport Kort: ’Juve’ mist Dybala bij kampioenswedstrijd

13.53 uur: Robin Haase en Wesley Koolhof hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve eindstrijd van het dubbelspel op het masterstoernooi van Monte Carlo. Ze versloegen Radu Albot uit Moldavië en de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Het werd 6-1 7-5. Haase en Koolhof, die een gelegenheidsduo vormen, verloren geen enkele servicegame en hadden de overwinning na ruim een uur binnen. Om de finale te bereiken, moeten ze de Brit Jamie Murray en Bruno Soares uit Brazilië verslaan. Zij zijn als derde geplaatst.

13.34 uur: Juventus moet de achtste landstitel op rij binnenhalen zonder Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller kampt met een blessure, dinsdag opgelopen tijdens de verloren return tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League (1-2). Dybala begon dat duel als aanvoerder, maar bleef na rust achter in de kleedkamer.

10.39 uur: Maria Sjarapova doet volgende week niet mee aan het gerenommeerde WTA-toernooi van Stuttgart. De nummer 28 van de wereld heeft last van een schouderblessure. „Aan al mijn geweldige fans in Duitsland wil ik mededelen dat ik mijn favoriete toernooi moet laten schieten omdat ik niet op tijd fit ben”, meldde de Russin, die het toernooi in 2012, 2013 en 2014 wist te winnen. Ze had dit jaar een wildcard ontvangen.

Maria Sharapova Ⓒ AFP

08.39 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben in de eerste ronde van de play-offs tegen Los Angeles Clippers weer een voorsprong genomen. De titelverdediger in de NBA won het derde duel, in het Staples Center van LA, met 132-105. De stand in de best-of-sevenserie kwam daarmee op 2-1 voor de Warriors, die enkele dagen eerder voor eigen publiek het tweede duel verrassend hadden verloren (131-135).