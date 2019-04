FOTO’S - David Luiz heeft lol met dubbelganger

De 20-jarige Alex Kral verruilde in de winterse transferperiode FK Teplice voor Slavia Praag en stuitte met zijn nieuwe club in de kwartfinale op het Chelsea van Luiz. De Tsjechische Kral lijkt als twee druppels water op de Braziliaan, en dat verleidde het duo tot het maken van een aantal foto’s samen.

David Luiz en Alex Kral na de 0-1 van vorige week in Praag. Ⓒ Instagram Alex Kral

Tijdens de heenwedstrijd in Praag bleef Luiz nog op de bank bij Chelsea, maar bij de return op Stamford Bridge speelde hij wél negentig minuten. Kral was in beide duels in het tweeluik de hele wedstrijd actief en hield er geen ticket voor de halve finale, maar wél foto’s met zijn Braziliaanse evenbeeld aan over.

Bekijk ook: Chelsea treft stuntend Frankfurt