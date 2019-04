’FC Twente is de nummer 4 van Nederland’

„Ik juich wel als het zo ver is”, zegt hij, op de drempel van promotie naar de Eredivisie. Dat neemt niet weg dat Van Leeuwen één ding zeker weet: „FC Twente is club nummer 4 van Nederland.”

Bekijk ook: Pusic op schopstoel bij FC Twente

„Kijk hoe het leeft”, zegt hij over FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie. „Er komt bijzonder veel publiek naar onze wedstrijden. Tegen Telstar was met ruim 27.000 toeschouwers het best bezochte duel van dat weekeinde in Nederland. Goed, Ajax, PSV en Feyenoord speelden uit. Maar dit zegt toch heel veel.”

Sociale beweging

De landskampioen van 2010 gaf de eerste divisie dit seizoen een extra dimensie. Van Leeuwen: „We verkochten 20.000 seizoenskaarten. Tegen Telstar zaten er vorige week 27.700 mensen op de tribune. De komende wedstrijd is ’stijf’ uitverkocht. In moeilijke tijden hebben sponsors, gemeente en supporters ons overeind gehouden. Dat zegt veel. FC Twente is meer dan een club. Het is een sociale beweging.”

Lees de hele reportage over FC Twente in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van vrijdag 19 april