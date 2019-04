Haarhuis kiest voor Hogenkamp en Schoofs tegen Japan

Hogenkamp, nummer 176 van de wereldranglijst, opent zaterdag in Osaka tegen Misaki Doi, die 104e staat. Schoofs, die 149e is, neemt het op tegen Nao Hibino (plaats 112).

Kerkhove en Schuurs

Zondag treft Hogenkamp Hibino en Schoofs speelt tegen Doi. Mocht de stand na de singles gelijk zijn, dan volgt er een beslissend dubbelspel. Daarvoor heeft Haarhuis Lesley Kerkhove en Demi Schuurs geselecteerd.

In de laatste ontmoeting tegen Canada (4-0 verlies in Den Bosch) namen Arantxa Rus en Hogenkamp de enkelspelen voor hun rekening. Rus stelde zich niet beschikbaar voor de uitwedstrijd in Japan en Kiki Bertens evenmin. Bij Japan ontbreekt Naomi Osaka, de nummer 1 van de wereld.